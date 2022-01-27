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İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar! - Son Dakika

İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!

27.01.2022 08:20
İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün kar yağışı sırasında bırakılan araçların sahipleri tarafından alınması çağrısı yapmıştı. Duyuruda aksi halde araçların görevliler tarafından çekileceği belirtilmişti. Bu sabah İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı sırasında yolda kalan sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bıraktıkları araçlarını kazma ve kürek yardımıyla kurtardı.

İstanbul'u esir alan kar yağışından en çok etkilenen noktalardan biri de Kuzey Marmara Otoyolu olmuştu. Vatandaşlar kapanan yolda saatlerce yardım beklemiş, soğuk hava nedeniyle daha fazla beklemek istemeyen bir çok sürücü de araçlarını olduğu yere bırakmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vatandaşlara araçlarını almaları yönünde çağrı yapmış, "Kalan araçlar görevliler tarafından çekilecektir." açıklamasını yapmıştı.

Kar yağışında yol ortasında bıraktıkları araçlarını kazma kürekle kurtardılar

KAZMA KÜREKLE KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Havanın bugün açmasıyla birlikte bir çok sürücü aracını kurtarmak için Kuzey Marmara Otoyolu'na geldi. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle araçlarını bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Araçları tamamen kara saplanan sürücüler araçlarını bulundukları yerden çıkarabilmek için büyük uğraş verdi.

Kar yağışında yol ortasında bıraktıkları araçlarını kazma kürekle kurtardılar

"YAKLAŞIK 2 GÜNDÜR BURADA BEKLİYORUZ"

Aracını pazartesi günü bıraktığını belirten İsmet Bozyıkık, "Yaklaşık iki gündür burada bekliyoruz. Biz arabayı pazartesi günü olduğu gibi bıraktık herkesin bıraktığı gibi sonra canımızı kurtarmaya çalıştık. Bugün de havalar düzeldi geldik ama bir çalışma yok" diye konuştu.

Kar yağışında yol ortasında bıraktıkları araçlarını kazma kürekle kurtardılar

"NASIL AÇACAĞIZ BİLMİYORUM"

Aracını kurtarmaya geldiklerini söyleyen Tevrat Ak ise "Pazartesi gündüz 3'te yola çıktık gece saat 4'te eve vardık. Bugün de aracımızı kurtarmaya geldik ama durumu görüyorsunuz nasıl açacağız bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun cümlesinin bir hayli zor." dedi.

Havaların açmasıyla birlikte otoyola bıraktığı aracını kurtarmaya geldiğini belirten Emrullah Turgut, "Aracımızı pazartesi akşam bıraktık. Mahsur kaldık burada yürüyerek evimize 1 saatte ulaştık. Bugün de buraya geldik yollar da açıldığı için aracımızı kurtarmaya çalışıyoruz. 20 dakikadır uğraşıyoruz. Daha da uğraşacak gibiyiz" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya, İstanbul, Marmara, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar! - Son Dakika
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