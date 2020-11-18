Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor - Son Dakika

Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor

18.11.2020 09:22

Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor Gezginlerin, fotoğrafçıların uğrak noktası, dingin şehir 'Edirne' İstanbul'dan 2 saat gibi çok kısa bir mesafede bambaşka bir coğrafyanın yaşandığı, kadim payitaht Edirne'de, 'hazan mevsimi' renk cümbüşüne sahne oluyor.

Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor

Gezginlerin, fotoğrafçıların uğrak noktası, dingin şehir 'Edirne'

EDİRNE - İstanbul'dan 2 saat gibi çok kısa bir mesafede bambaşka bir coğrafyanın yaşandığı, kadim payitaht Edirne'de, 'hazan mevsimi' renk cümbüşüne sahne oluyor. Gezginlerin, fotoğrafçıların uğrak noktası olan dingin şehir Edirne, sonbaharın ansiklopedilerdeki tüm tanımlarını canlı yaşıyor.

Osmanlı ve dahi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim coğrafya, Edirne'de, hazan mevsimi sarının ve kahverenginin etkisi altında. Sıcak ile soğuk arasında kalan nazlı rüzgarların, kurumaya yüz tutmuş yaprakları savurduğu ormanların renk cümbüşü izleyenlere, unutulmaz hatıralar bırakıyor.

Bu masalsı şehri bir kez daha yaşamak, dinginliğine ulaşmak ve eşsiz nehirlerinin yanında uzanan uçsuz ormanlarında yürümek isteyen gezginlere kollarını açan Edirne'de sonbahar, ansiklopedilerdeki tüm tanımlarının vuku bulduğu topraklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

"Edirne, tarihi ve turistik değerleriyle ön plana çıkan bir şehir"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Edirne bilindiği gibi Osmanlı'nın eski payitahtı, tarihi ve turistik değerleriyle ön planda bir şehirdir. Ama aynı zamanda dört mevsimi ayrı yaşayan, doğal güzellikleri üç nehrin birleşme noktası olarak da fotoğrafçıların, turistlerin ve gezginlerin çok önemli bulduğu şehirlerden bir tanesi Edirne" dedi.

"Hazan mevsiminin tüm güzelliklerini görmek mümkün"

Bacıoğlu, "Özellikle şuan da Sonbahar dönemindeyiz. Kovid 19 pandemisi de devam ediyor. Mücadele tüm dünyada olduğu gibi Edirne'de de devam ediyor. Nüfus yoğunluğu bakımından az bir şehir olmamızdan dolayı belki biraz da kontrolü elimizde tuttuğumuzdan dolayı çok sıkıntı yaşıyor görünmesek de bu mevsimde yine gezginler, fotoğrafçılar ve turistler Edirne'ye seyreltilmiş olsa da geliyorlar. Özellikle Sonbahar'ın, hazan mevsiminin tüm güzelliklerini Edirne'de görmek mümkün. Üç nehrin birleşme noktasında nehirlerimizin etrafındaki ağaçlar, parklarımız, doğal alanlarımız gerçekten soğuklara yaklaşırken, sıcak renklerin her türlü cümbüşünü bizlere sunuyor" diye konuştu.

"Renklerin cümbüşü yaşanıyor"

Bacıoğlu, "Bu anlamda, özellikle Kovid 19 sürecinde grupla hareket etmeyen gezgin ve fotoğrafçıların, bireysel olarak gelip 3-4 gün fotoğraf çekebilecekleri nadir günlerden bazıları şu anda yaşanıyor. Kasım ayının başından sonuna kadar dediğimiz gibi sıcak renklerin, sarıdan kahverengiye, tüm renklerin cümbüşünü görmek, tarihi değerlerimiz ile beraber bunları fotoğraflamak gerçekten mümkün burada" dedi.

"Gezginler ve turistlerin uğrak noktası"

Bacıoğlu, "Yıllardan beri Edirne'mizin en çok turist aldığı dönemler genelde sonbahar ve ilkbahar dönemleri olarak bilinmektedir. Bu anlamda da görselliğe çok önem veren dinginliğe önem veren turistlerin ve gezginlerin sıklıkla ziyaret ettiğini biliyoruz. Sonbahar gastronomisinin de Karaağaç sebzelerinin, turşularının, kabağında çok ön plana çıktığı bir mevsim olarak dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor
Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor

Payitaht Abdülhamit, İstanbul, Edirne, Hazan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadim payitaht 'Hazan mevsiminde' renk cümbüşüne sahne oluyor - Son Dakika


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