İstanbul'un Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
İstanbul'un Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

İstanbul'un Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
13.01.2026 11:01
İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu, Beykoz'da seyirlik manzaralar oluştu.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve gece saatlerinde görülen kar yağışı, kentin merkez ilçelerinde etkili olmazken yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Güneşin etkisiyle birçok bölgede karlar erirken, Beykoz'un yüksek kesimlerinde seyirlik manzara oluştu. Beyaza bürünen Beykoz, havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından dün itibarıyla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kentin bazı ilçelerinde beyaz örtü oluştu. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi, Beykoz Kent Ormanı ve Aydos Ormanları ile Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Sarıyer, Bağcılar ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede oluşan beyaz örtü, yağışlı havanın kenti terk etmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte erimeye başladı. Ancak Beykoz'da aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beyaz örtü etkisini sürdürüyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, bölgede oluşan seyirlik manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü - Son Dakika

İstanbul'un Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
