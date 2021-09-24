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İstanbul Üniversitesi şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi

24.09.2021 17:58
İstanbul Üniversitesi şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi.

İÜ Rektörlük Doktora Salonu'nda düzenlenen "Sezai Karakoç'a Saygı" programında, "Diriliş Eri Sezai Karakoç" başlıklı kısa film gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, burada yaptığı konuşmada, Karakoç'u anlamak için ülküsünü ve politikasını birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Karakoç'un büyük bir fikir savunucusu olduğunu, bunu bir edebiyat formülü üzerinde gerçekleştirdiğini belirten Kalın, Karakoç'un her büyük sanat eserinin arkasında bir büyük fikrin barındığını anlattı.

Kalın, Karakoç'taki en önemli ifadenin kendisinin eserlerinde ortaya koyduğu "diriliş" düşüncesi olduğunu kaydederek, "Burada tabii 'diriliş' kelimesinin kavramının merkeze alınması, gelenekle olan dinamik bağını da ortaya koymaktadır. Zira Karakoç'un hem fikrinde hem politikasında gelenekle ilişki kopartılmamış ama gelenek asla tekrarlanması gereken, olduğu gibi aktarılması gereken bir yapı olarak da telakki edilmemiş. Bu dinamik canlı ilişkiyi kurabilmek de Karakoç'un bizim düşünce ve sanat dünyamıza kazandırdığı önemli bakış açılarından bir tanesidir." dedi.

Karakoç'un "diriliş" kelimesini geleneklerine bağlı şekilde çağının diliyle anlattığına değinen Kalın, bunun aynı zamanda bir uyanış, çağrı, itiraz ve isyan olduğu ifade etti.

Karakoç'un hayatıyla, şahsiyetiyle, sanatıyla, mesleğine bağlılığıyla ve dünyaya çağrısıyla örnek bir kişilik olduğunu dile getiren Kalın, "Bu fahri doktora programının tebliğ edilmesinin, inşallah Sezai Bey'in eserlerini, hem mefkuresinin hem politikasının tekrar okunmasına, tekrar tekrar incelenmesine, hakkında daha yeni çalışmalar yapılmasına vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle kendisine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

İÜ Rektörü Mahmut Ak ise Karakoç'un hayatını anlatarak, "İstanbul Üniversitesi olarak Türk şiirine ve düşünce hayatına yaptığı katkılar dolayısıyla Sezai Karakoç'a fahri doktora payesini vermekten şeref duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Prof. Dr. Ak, konuşmasının ardından bir soru üzerine, programa katılamayan Karakoç'a fahri doktora belgesinin evinde takdim edildiğini dile getirdi.

Eski bakanlardan Nabi Avcı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın da katıldığı programda, İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Karakoç'a fahri doktora unvanı verilmesinin nedenlerini anlattı.

İstanbul Üniversitesi şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi
İstanbul Üniversitesi şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi
İstanbul Üniversitesi şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi
İstanbul Üniversitesi şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi
İstanbul Üniversitesi şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Doktora, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi şair ve yazar Sezai Karakoç'a fahri doktora unvanı verdi - Son Dakika


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