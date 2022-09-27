İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı

27.09.2022 11:20
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 32 ilçede eş zamanlı olarak saat 06.00'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak" suretiyle gençleri zehirleyen, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince planlandığı aktarılan açıklamada, operasyona bin 50 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 Narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA'nın katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 379 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 367 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 ecstasy, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 214 fişek ele geçirildiği bildirildi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA 367 ŞÜPHELİ YAKALANDI İSTANBUL-KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA 367 ŞÜPHELİ YAKALANDI Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı
Kaynak: AA

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 17:48:53. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement