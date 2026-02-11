İstanbul'da Ramazan Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Ramazan Hazırlıkları

11.02.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı genelgelerle hem kent genelinde yapılacak süsleme ve ışıklandırma çalışmalarına hem de ramazan programlarının içeriğine ilişkin esasları belirledi. Genelgede, protokol odaklı iftarlar yerine dezavantajlı gruplarla bir araya gelinmesi istendi.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı genelgelerle hem kent genelinde yapılacak süsleme ve ışıklandırma çalışmalarına hem de ramazan programlarının içeriğine ilişkin esasları belirledi. Genelgede, protokol odaklı iftarlar yerine dezavantajlı gruplarla bir araya gelinmesi istendi.

Valilik açıklamasında, İslam aleminde müstesna bir yere sahip olan ve yardımlaşma ile dayanışmanın yoğun şekilde yaşandığı ramazan ayının 18 Şubat 2026 Çarşamba günü kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacağı hatırlatıldı. Ramazan ayının manevi iklimine uygun faaliyet ve programların önemine vurgu yapıldı.

Bu kapsamda, il genelinde tarihi binalarda yapının dokusuna zarar vermeyecek şekilde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık tutulması, yeni binalar ile elverişli yapılarda ramazan temalı süslemeler yapılması istendi. Meydanlar, ana arterler, AVM'ler, cadde ve sokaklar ile köprü, kule gibi sembol yapılarda; cami ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun, hilal ve yıldız temalı ışıklandırma çalışmaları yapılması talimatı verildi. Çalışmaların kaymakamlıklar koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütüleceği belirtildi.

Ramazan ayı programlarına ilişkin esaslarda ise protokol ağırlıklı toplu iftar yemekleri yerine dar gelirli, öksüz ve yetim, depremzede gibi dezavantajlı gruplarla bir araya gelinmesi gerektiği ifade edildi. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yanı sıra kamu ve özel sektör imkanlarının seferber edilerek ayni ve nakdi yardımların artırılması istendi.

Genelgede ayrıca iftar programlarında şehit aileleri ve gaziler ile gazi ailelerine öncelik verilmesi, yardım alan dar gelirli ailelere ihtimam gösterilmesi, ramazanın 15'inci gününde Dünya Yetimler Günü kapsamında yetim çocuklar ve gençlerle bir araya gelinmesi, Roman vatandaşlara özel önem verilmesi ve ramazan boyunca düzenlenecek tüm faaliyetlerde kadınlara ve gençlere öncelik tanınması gerektiği vurgulandı.

Valilik, belirtilen esaslar çerçevesinde başta kaymakamlıklar olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların gerekli hazırlıkları yaparak faaliyet ve programları en üst düzey katılımla gerçekleştirmesini istedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ramazan Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:54:09. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.