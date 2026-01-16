İstanbul ve Çevresine Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
İstanbul ve Çevresine Buzlanma Uyarısı

16.01.2026 17:18
Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde bu akşamdan itibaren buzlanma ve soğuk hava uyarısı yaptı.

(İSTANBUL) Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu akşamdan itibaren İstanbul'un doğusu başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova illeriyle Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yüksek kesimlerde buzlanma beklendiğini duyurdu.

Hafta başında aralıklarla kar yağışının görüldüğü İstanbul ve çevresi için yine soğuk hava ve buzlanma uyarısı yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu akşamdan itibaren İstanbul'un doğusu başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova illeriyle Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yüksek kesimlerde buzlanma beklendiğini açıkladı. Açıklama şöyle:

"Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı"

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizin bugün (16.01.2026) akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Soğuk havanın, 22.01.2026 Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte; Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve Marmara'nın doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenmektedir. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Kaynak: ANKA

