İstanbul Yalçın Menteş'in Doktorundan Açıklama
43 dakika önce
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHATiyatro ve Sinema Oyuncusu Yalçın Menteş hastaneye kaldırıldı.
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA
Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Yalçın Menteş
hastaneye kaldırıldı. Doktoru Tanju Ulufer, Yalçın Menteş'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Uzman Doktor Tanju Ulufer açıklamasında, Yalçın Menteş dün bir başka sağlık kuruluşundan bizim hastaneye acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız. Bugünkü durum böyledir. dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:33 Kaynak: DHA
Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş, Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!
Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor
Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?