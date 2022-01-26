Üye Girişi
İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9 - Son Dakika

İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9

26.01.2022 11:01
İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9

İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık'ın 25 Ocak tarihinde yaptığı "İstanbul'da karla mücadele algısı" anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Can Selçuki'nin sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçlarına göre karla mücadeleyi ilişkin İstanbullulara görüşleri soruldu.

İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9

Buna göre

- Genel olarak yetkililer %28

- Hükümet: %29

- İBB: %37

oranında başarılı/çok başarılı bulundu.

SORUMLULUK KİMDE?

İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9

Ankete göre İstanbulluların %37'si, sorumluluğun tüm kurumlarda olduğunu ifade etti. Yüzde 35'lik kısım sorumluluk İBB'de derken yüzde 27'lik kısım ise sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi.

HÜKÜMET ALGI OPERASYONU MU YAPTI?

İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9

Hükümetin muhalefeti başarısız göstermek için "algı operasyonu" yaptığını düşünenlerin oranı yüzde 42.9 oldu. "Hükümet, muhalefeti başarısız göstermek için algı operasyonu yapıyor mu?" sorusuna "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 35.6 oldu.

İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9

MUHALEFET ALGI OPERASYONU MU YAPTI?

İktidara karşı bir algı operasyonu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 27.6 olarak hesaplandı. "İktidara karşı bir algı operasyonu yok" diyenlerin oranı ise yüzde 46.7 oldu.

YORUMLAR
500

Kar Yağışı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9 - Son Dakika


Otogarda seferler durdurulunca minibüsle kaçak sefer yaptılar: Ceza bizim, siz düşünmeyin! Otogarda seferler durdurulunca minibüsle kaçak sefer yaptılar: Ceza bizim, siz düşünmeyin!         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor 26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor         
11:00
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları iç çamaşırlarıyla karda poz verdi, yorumlara alev emojisi yağdı Kerimcan Durmaz ve arkadaşları iç çamaşırlarıyla karda poz verdi, yorumlara alev emojisi yağdı         
10:32
Karda kışta terk edilmişlerdi! Eşeklerin yardımına kaymakamlık yetişti Karda kışta terk edilmişlerdi! Eşeklerin yardımına kaymakamlık yetişti         
10:15
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35

Son Dakika Haberleri
11:07 Mehmet Boynukalın'dan skandal sözler: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah çarpar
11:06 Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu
11:01 İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9
11:00 26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor
10:59 Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
10:40 4 bin 500'ü aşkın sağlık çalışanı 8 Şubat'ta iş bırakıyor! Tutulmayan sözleri protesto edecekler!
10:35 Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor
10:14 Karda kışta terk edilmişlerdi! Eşeklerin yardımına kaymakamlık yetişti
10:15 Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı
10:10 ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 11:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement