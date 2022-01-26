İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9 - Son Dakika

İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Can Selçuki'nin sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçlarına göre karla mücadeleyi ilişkin İstanbullulara görüşleri soruldu.

Buna göre

- Genel olarak yetkililer %28

- Hükümet: %29

- İBB: %37

oranında başarılı/çok başarılı bulundu.

SORUMLULUK KİMDE?

Ankete göre İstanbulluların %37'si, sorumluluğun tüm kurumlarda olduğunu ifade etti. Yüzde 35'lik kısım sorumluluk İBB'de derken yüzde 27'lik kısım ise sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi.

HÜKÜMET ALGI OPERASYONU MU YAPTI?

Hükümetin muhalefeti başarısız göstermek için "algı operasyonu" yaptığını düşünenlerin oranı yüzde 42.9 oldu. "Hükümet, muhalefeti başarısız göstermek için algı operasyonu yapıyor mu?" sorusuna "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 35.6 oldu.

MUHALEFET ALGI OPERASYONU MU YAPTI?

İktidara karşı bir algı operasyonu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 27.6 olarak hesaplandı. "İktidara karşı bir algı operasyonu yok" diyenlerin oranı ise yüzde 46.7 oldu.