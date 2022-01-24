Üye Girişi
İstanbulluların kar çilesi; vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zorluk çektiler - Son Dakika

İstanbulluların kar çilesi; vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zorluk çektiler

24.01.2022 07:43
İstanbulluların kar çilesi; vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zorluk çektiler

Haftanın ilk iş gününe karla mücadele ile başlayan İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken toplu taşıma araçlarının olduğu duraklarda hareketlilik yaşandı.

Haftanın ilk iş gününe karla mücadele ile başlayan İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken toplu taşıma araçlarının olduğu duraklarda hareketlilik yaşandı.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı günlük hayatta da bir takım olumsuzluklarla yol açtı. Gece saatlerinde etkili olan ve sabah saatlerinde duran kar yağışı haftanın ilk gününde vatandaşlara sürpriz oldu.

Haftanın ilk iş günü evinden çıkan vatandaşlar buzlu yollarda yürümekte zorluk çekti. Eğimli yollardan toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların kimileri yürürken kimileri de zorluk çekti.

Toplu taşıma duraklarını olduğu noktalarda da vatandaş hareketliliğinin olduğu görüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbulluların kar çilesi; vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zorluk çektiler - Son Dakika


Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:32
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti 2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti         
11:38
5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu         
10:56
3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler 3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler         
10:53
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı         
09:40
Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti         
09:17
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41

Son Dakika Haberleri
07:17 Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu
00:27 İki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı
00:03 İstanbul'da vatandaşların kar eğlencesi kameralara yansıdı
23:55 İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı
23:32 Kar İstanbul'da bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık giderek artıyor
23:22 Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi
22:56 Kar yağdı, balık tezgahları şenlendi
22:49 Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı
22:45 Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak
22:28 Son Dakika: İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 07:50:17. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbulluların kar çilesi; vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zorluk çektiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement