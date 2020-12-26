İstanbulspor: 0-2 - Son Dakika

İstanbulspor: 0-2

26.12.2020 15:49
İstanbulspor: 0-2, System.String[]

STAT: AtatürkHAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Mehmet Akıncık (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (x) - Kerim (xx), Aykut (x)(Dk.45 Ali Keten xx), Burak (x), Oğuzhan (xx), Alican (x)(Dk.81 Mihajlovic), Tugay (xx), Bekir (xx)(Dk.61 Burak Asan x), Melih (xx), Marlinho (x)(Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER:  Yiğit Arslan (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Mehmet Akıncık (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (x) - Kerim (xx), Aykut (x)(Dk.45 Ali Keten xx), Burak (x), Oğuzhan (xx), Alican (x)(Dk.81 Mihajlovic), Tugay (xx), Bekir (xx)(Dk.61 Burak Asan x), Melih (xx), Marlinho (x)(Dk.46 Poepon x), Gökhan Sazdağı (x)(Dk.81 Hamza)İSTANBULSPOR: Alperen (xxx) - Melih Kabasakal (xxx), Etoga (xxx), Wellington (xxx), Ali Yaşar (xx)(Dk.80 Ali Dere), Uygar (xx)(Dk.63 Eslem xx), Onur (xxx), Rroca (xxx), Levent (xxx), Abazaj (xx)(Dk.77 Enes xx), İbrahim (xx)(Dk.77 Diouff (xx)GOLLER: Dk. 44 Rroca, Dk. 83 Levent (İstanbulspor)SARI KARTLAR: Marlinho, Burak Bekaroğlu, Ali Keten (Beypiliç Boluspor)Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında kendi evinde İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu.16'ncı dakikada gelişen İstanbulspor atağında Abazaj şık çalımlarla ceza sahasına girip şutunu çekti, top Mosquera'da kaldı.23'üncü dakikada Beypiliç Boluspor atağında Bekir'in ortasında ceza sahası içinde kafayı vuran Aykut'un şutu üstten az farkla dışarı çıktı.36'ncı dakikada Beypiliç Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafayı vuran Tugay'ın şutu yan direkten oyuna alanına geri döndü.44'üncü dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Rroca, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu:  0-1.İlk yarı bu skorla tamamlandı.73'üncü dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Eslem Öztürk'ün yerden şutunu kaleci Mosquera kurtardı.83'üncü dakikada, sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içine yerden gönderilen topla buluşan Levent Ayçiçek fileleri havalandırdı: 0-2.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

- Bolu
İstanbulspor: 0-2
İstanbulspor: 0-2
İstanbulspor: 0-2
İstanbulspor: 0-2
İstanbulspor: 0-2

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbulspor, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbulspor: 0-2 - Son Dakika Spor


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