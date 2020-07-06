İstanbulspor: 0-3

90'ıncı dakikada Erdem, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

80'inci dakikada savunma arkasında atılan topla buluşan Muhammed'in şutu ağlarla buluştu. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

37'nci dakikada Egehan'ın ara pasında topla buluşan Yusuf, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf, düzgün bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, kendi evinde İstanbulspor'a 3-0 yenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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