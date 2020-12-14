İstanbulspor: 1-2

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Ali Can Alp (xx)

MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Rıdvan (xx), Ömer (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 90 Domgjonas, Batuhan (xx) (Dk. 85 Şeref), Taşkın (xx), Alhassan (xx), Sikiru (xx), Tayfun (xx), Anaane (xx) (Dk. 72 Murat Elkatmış x), Kamara (xxx)İSTANBULSPOR: Alperen (xx) - Melih (xxx), Atchom (xx), Wellington (xx), Ali Yaşar (xx), Onur (xxxx), Levent (xx) (Dk. 86 Uygar), Rroca (xxx) (Dk. 82 Diouf), Abazaj (xx), Muhammed Enes (x) (Dk. 58 Egehan x), İbrahim (xxx) (Dk. 82 Ali Dere )GOLLER: Dk. 16 Kamara (Menemenspor) - Dk. 26 İbrahim, Dk. 90+4 Onur ( İstanbulspor )SARI KARTLAR: Anaane, Alhassan, Tayfun (Menemenspor) - Wellington, Abazaj (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'deki son iki maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor'la berabere kalan Menemenspor evinde İstanbulspor'a 2-1 yenildi. Ev sahibi ekip 16'ncı dakikada Kamara'nın golüyle öne geçti: 1-0. İstanbulspor'da İbrahim 26'da tabelayı eşitledi. Maçın 90+4'üncü dakikasında sahneye çıkan Onur takımına 3 puanı kazandırdı.

10'uncu dakikada Tayfun'un pasında Rasheed sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.16'ncı dakikada Menemenspor öne geçti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kamara, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top filelerle buluştu: 1-0.26'ncı dakikada İstanbulspor maça dengeyi getirdi. Sol kanattan Rroca açılan ortada arka direkte topa dokunan İbrahim, kaleci Selmani'yi çaresiz bıraktı: 1-1.43'üncü dakikada Taşkın'ın kullandığı frikikte top az farkla yandan oyun alanını terk etti.61'inci dakikada Levent Ayçiçek ile sağ taraftan korner kullanan Menemenspor'da, ceza sahası için topa yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Selmani topun sahibi oldu.69'uncu dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Abazaj, defansın hatasında faydalanarak kale önüne kadar topu sürdü ve şutunu attı, Menemenspor kalecisi Selmani, Abazaj'ın şutunda yere yatarak topu kurtardı.74'üncü dakikada orta alandan paslarla Menemenspor ceza sahasına giren İstanbulspor'da, Onur'un topuk pasıyla topu önünde bulan Abazaj, sol çaprazdan şutunu attı ana top Menemenspor defansına çarparak kornere çıktı.88'inci dakikada sağ kanattan atak yapan İstanbulspor'da Diouf'un pasıyla sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Uygar, şutunu atsa da top kaleci Selmani'nin müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.90'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Kamara'nın soldan orta alana çevirdiği topta, ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şut atan Tayfun'un pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

90+4'üncü dakikada İstanbulspor golü attı. Abazaj'ın defansın arkasına attığı uzun topu iyi kontrol eden Onur takımına 3 puanı getiren golü kaydetti: 1-2.