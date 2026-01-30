İstanbulspor, Hatayspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
İstanbulspor, Hatayspor'u 1-0 Yendi

30.01.2026 22:26
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 23. hafta açılışında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Melih Aldemir, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Mamadou (Dk. 76 Sambissa), Loshaj (Dk. 46 Mustafa Sol-Dk. 76 İsa Dayaklı), Fahri Kerem Ay, Cham (Dk. 83 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 90 Ertuğrul Sandıkcı)

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Melih Şen, Yiğit Ali Buz, Abdulkadir Adıyaman (Dk. 56 Yunus Azrak), Ali Yıldız, Oğuzhan Matur (Dk. 81 Eren Güler), Chaadaev (Dk. 56 Yılmaz Cin), Cemil Berk Aksu (Dk. 69 Osman), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy

Gol: Dk. 53 Krstovski (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 20 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ersin Aydemir, Dk. 74 Ali Yıldız, Dk. 74 Demir Sarıcalı, Dk. 83 Ünal Durmuşhan (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Emrecan Uzunhan, Dk. 72 Duhaney, Dk. 74 Yunus Bahadır (İstanbulspor)

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta açılış maçında İstanbulspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA

