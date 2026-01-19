İstanbulspor - Keçiörengücü Maçında 2-2 Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol tarafta topla buluşan Ezeh, Emrecan'ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı yerden ceza sahası içine gönderdi. Roshi'nin penaltı noktası gerisinden gelişine vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

10. dakikada Ali Dere'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Wellington'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alp'in solundan ağlarla buluştu.

14. dakikada hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinden sonra pozisyonu kendisi de izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

22. dakikada Ezeh'in sağ taraftan ortasında kale alanı önündeki Fernandes'in vuruşunda kaleci Alp gole izin vermedi.

29. dakikada Duhaney'in sağ taraftan yerden sert ortasında Sambissa, arka direkte topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Ali Dere'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda İshak, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+2. dakikada Ali Dere'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda İshak'ın aşırttığı topu Wellington ağlarla buluşturdu. 1-2

47. dakikada Mamadou'nun sol taraftan ortasında topa yönelen Sambissa kontrol edemezken, Emir Kaan tek dokunuşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi. 2-2

55. dakikada sağ tarafta topla buluşan Roshi'nin ceza sahası içi çaprazdan sert vuruşunda kaleci Alp, sol köşeden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

83. dakikada Oğulcan'ın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ezeh'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Kurtuluş Aslan

İstanbulspor: Alp Tutar, Demeaco Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (Ömer Faruk Duymaz dk. 61), David Sambissa (Yunus Bahadır dk. 79), Florıan Loshaj, Mendy Mamadou (Alieu Cham dk. 90+3), Emir Kaan Gültekin (Mario Krstovski dk. 79)

Yedekler: İsa Doğan, Fatih Tultak, Özcan Şahan, İzzet Ali Erdal, İsa Dayaklı, Mustafa Sol

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Erkam Develi dk. 77), Odise Roshi, Junior Fernandes (Ali Akman dk. 76), Okwuchukwu Ezeh, Mame Diouf

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Hakan Bilgiç, Edson Mexer, Süleyman Luş, Halil Can Ayan, Ousmane Diaby, Alper Burak Duman, Osman Haqi, Joseph Ofori

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: David Sambissa (dk. 29), Emir Kaan Gültekin (dk. 47) (İstanbulspor), İshak Karaoğul (dk. 34), Wellington (dk. 45+2) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Yusuf Ali Özer, Duran Şahin (İstanbulspor), İbrahim Akdağ, Hüseyin Bulut, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL