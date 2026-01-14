İstanbulspor Lige Odaklanacak - Son Dakika
İstanbulspor Lige Odaklanacak

14.01.2026 20:47
İlyas Öztürk, Trabzonspor'a 6-1 kaybettikten sonra lig maçlarına konsantre olacaklarını söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 6-1'lik Trabzonspor mağlubiyetinin ardından, bundan sonraki süreçte lige odaklanacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 6-1 yenildi. Müsabakanın ardından basın toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, "İlk yarı biz istediğimiz gibi oynadık. Fakat ikinci yarı oyuncumuz atıldıktan sonra dengeler çok değişti. Kolay değil tabii, Trabzon'a karşı oynuyorsunuz. Direnç vermeye çalıştık, refleks vermeye çalıştık ama cezalı ve sakat oyuncularımız var. O yüzden tam bir kadro olarak çıkamadık. Bundan sonraki süreçte kendi ligimize odaklanacağız. Keçiörengücü maçına hazırlanıp devam edeceğiz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

