İstanbulspor, Serikspor\'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Serikspor, Esenler'de karşı karşıya geldiği İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Süleyman Bahadır, Ferhat Çalar, Orhun Aydın Duran
Serikspor: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Gökhan Akkan (Skvortsov dk. 46), Okoro, Bilal Ceylan, Kerem Şen, Burak Asan (Emre Nefiz dk. 77), Emrecan Terzi, Gökhan Altıparmak (Spasov dk. 77), Guibero (Ekrem Terzi dk. 67), Sadygov (Adeola dk. 46)
Yedekler: Ender Güneş
Teknik Direktör: Sinan Paşalı
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan (Fatih Tultak dk. 79), Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Loshaj (İsa Dayaklı dk. 85), Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Vefa Temel dk. 66), Mamadou (Krstovski dk. 67), Emir Kaan Gültekin (Cham dk. 79)
Yedekler: İsa Doğan, Yunus Bahadir, Fahri Ay, Özcan Şahan, Mustafa Sol
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Goller: Mamadou (dk. 5), Erten Ersu (dk. 30 k.k.), Emir Kaan Gültekin (dk. 64) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Guibero, Burak Asan, Sertan Taşqın (Serikspor) - İSTANBUL
