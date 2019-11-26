Son Dakika Haberleri: İşte Koca Yusuf'un güzeli: Jessica May
Son Dakika Magazin İşte Koca Yusuf'un güzeli: Jessica May - Son Dakika Magazin

İşte Koca Yusuf'un güzeli: Jessica May

6 saat önce

Yapımcılığını İhsan Karademir'in, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği "Koca Yusuf" filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı.

İşte Koca Yusuf'un güzeli: Jessica May, System.String[]

Yapımcılığını İhsan Karademir'in, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği "Koca Yusuf" filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Filmin kadrosuna son olarak Jessica May katıldı.


Çağatay Ulusoy filmde dünyaya 'Deliormanlı Türk güreşçi' olarak nam salan Koca Yusuf'u canlandıracak. JessicaMay de 'Erika' rolüyle ona eşlik edecek. Filmin çekimlerine mart ayında başlanması planlanıyor.

Murat Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy, Jessica May, Koca Yusuf, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:43 
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