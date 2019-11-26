İşte Koca Yusuf'un güzeli: Jessica May
6 saat önce
Yapımcılığını İhsan Karademir'in, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği "Koca Yusuf" filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı.
Yapımcılığını İhsan Karademir'in, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği "Koca Yusuf" filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Filmin kadrosuna son olarak Jessica May katıldı.
Çağatay Ulusoy filmde dünyaya 'Deliormanlı Türk güreşçi' olarak nam salan Koca Yusuf'u canlandıracak. JessicaMay de 'Erika' rolüyle ona eşlik edecek. Filmin çekimlerine mart ayında başlanması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:43
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