İSTE Öğrencileri Buz Altı Dalışında

07.02.2026 11:23
İskenderun Teknik Üniversitesi dalgıçları, Çıldır Gölü'nde yüksek irtifa buz altı dalışı yaparak tecrübe kazandı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencileri, yüksek irtifa buz altı dalışlarında deneyim kazanmak amacıyla yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldı.

Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan ve kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde gerçekleştirilen faaliyete, İSTE Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulundan 18 kişilik ekip katıldı.

Akademisyen ve öğrencilerin bulunduğu ekip, 4 gün süren etkinlik kapsamında gölün Ardahan tarafındaki Tesisler mevkisinde buz üzerinde çadır kurarak hazırlık yaptı.

Dalış için belirlenen noktalarda buzlar kırılarak yaklaşık 25 metre aralıklarla delikler açıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü bölgede, akademisyenler eşliğinde öğrenciler buz altı dalış deneyimi yaşadı.

"Herhangi bir ekstrem durum yaşamadık"

Ekipten sorumlu İSTE Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Necdet Uyğur, AA muhabirine, söz konusu faaliyeti geleceğe aktarmak amacıyla öğrencilerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüksek irtifa buz altı dalış faaliyetlerinde deneyim kazanmak istediklerini ifade eden Uyğur, "Gerek ekipman, gerekse dalgıçlarımızın tecrübesini artırmak amacıyla bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Şu anda yaptığımız faaliyette herhangi bir ekstrem durum yaşamadık. Ama asıl amacımız, karşılaştığımız zorlukları ortadan kaldırmak için ne yapabiliriz? Bunları tecrübe etmeye çalışıyoruz." dedi.

Uyğur, kendilerine destek veren üniversiteleri başta olmak üzere İMEAK Deniz Ticaret Odası, Ardahan ve Hatay AFAD il müdürlüklerine teşekkür etti.

"Öğrencilerimize zorlu saha koşullarını göstermeye çalışıyoruz"

İlk dalışı gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Mahmut İgde ise ilk kez Çıldır'da dalış yapmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Yurt içinde ve dışında birçok dalış yaptığını ancak Çıldır'ı çok farklı gördüğünü anlatan İgde, "Kesinlikle insanın bütün sınırlarını zorladığı bir dalış tekniği. Bence buz altı dalışın nirvanası. Harika bir yer. Bunu kesinlikle ulusal, uluslararası çapta tanıtıp özellikle buz altı dalışını merak edenleri buraya çekmemiz gerekiyor. Öğrencilerimize zorlu saha koşullarını göstermeye, uygulamalı olarak onları bir üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Biz de tecrübe edinip bir sonraki öğrencilere bunu daha iyi aktarabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Etkinlikte ayrıca, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Kaynak: AA

