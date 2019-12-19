'İstediği gibi yaşadı' Tunç Başaran'a son görev... - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'İstediği gibi yaşadı' Tunç Başaran'a son görev... - Son Dakika Magazin

'İstediği gibi yaşadı' Tunç Başaran'a son görev...

6 saat önce

Üsküdar Şakirin Camii'ndeki cenaze töreninde Tunç Başaran'ın kız kardeşi Meriç Başaran ve yeğeni Pelin Onat taziyeleri kabul ettiler.

'İstediği gibi yaşadı' Tunç Başaran'a son görev..., System.String[]

Üsküdar Şakirin Camii'ndeki cenaze töreninde Tunç Başaran'ın kız kardeşi Meriç Başaran ve yeğeni Pelin Onat taziyeleri kabul ettiler.


Cenazeye katılanlar arasında Tunç Başaran'ın eski eşi Füsun Önal Halil Ergün, Müjdat Gezen, Berhan Şimşek, Nur Sürer ve Ümit Efekan gibi ünlü isimler de vardı.


Cenaze namazının ardından Başaran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir- Bandırma'ya gönderildi...


KIZ KARDEŞİ: TUNÇ BAŞARAN İSTEDİĞİ GİBİ YAŞADI


Kız kardeşi oyuncu Meriç Başaran ise, "Uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu denildi. Böyle bir şey yok. Çocukken geçirdiği ağır bir zatürre vardı. Vücutta aşırı enfeksiyon vardı. Tunç Başaran istediği gibi yaşadı. Ölmeden 15 dakika önce doktor 'Nasılsın?' diye sorduğunda 'Çiçek gibiyim' dedi. 15 dakika sonra vücudu enfeksiyondan çok zayıf düştüğü için uykusunda kalpten gitti abim. 2.5 ay önce enfeksiyon teşhisi konuldu. Onu da zorla tedaviye götürdük. İstediği gibi oldu her şey" diye konuştu.


"OYUNCUSUNU ÇOK SEVEN BİR YÖNETMEN"


Cenaze törenine sinema sektöründe pek çok yönetmen ve oyuncu katıldı. Cenaze töreninde Uçurtmayı Vurmasınlar filminde İnci karakterini canlandıran başrol oyuncusu Nur Sürer de katıldı. Sürer, "Benim oyunculuk kariyerimde önemli bir kilometre taşı oldu. Onun mimarıdır Tunç. Oyuncusunu çok seven bir yönetmen. Uçurtmayı Vurmasınlar filminden sonra Piano Piano Bacaksız'da da çocuk bir oyuncuyla çalıştı. Çocuk oyuncu yönetme konusunda olağanüstü bir yönetmen. Çok üzgünüm. Aklımın köşesinden geçmezdi. İki üç gün önce filmde oynayanlardan Hale Akınlı'yı kaybettik. Eski filmlere bakıyorum artık hayatta olmayanlar var. Sinema için çok büyük bir kayıp. Çok önemli bir yönetmendi" dedi.


"AİLE DOSTUMDU ÇOK ÜZGÜNÜM"


Müjdat Gezen ise "Benim en eski dostumdu. Fatih'de beraber otururduk. Bizim dostluğumuz 75 sene... Aile dostumdu, çok çok üzgünüm. Buraya bu sene dokuzuncu gelişim, abone oldum. Bundan sonra da bizim için gelecekler" dedi.

Tunç Başaran, Meriç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:31 
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