İstikbal Mobilya Kayserispor'a 16'lık Takviye
2 saat önce
özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Zaman zaman A takım kadrosunda antrenmanlara çıktım. Ağabeylerim her zaman destek verdi.
özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Zaman zaman A takım kadrosunda antrenmanlara çıktım. Ağabeylerim her zaman destek verdi. Umut Bulut
, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz
ve Deniz Türüç
başta olmak üzere bütün ağabeylerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
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