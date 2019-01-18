Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'a 16'lık Takviye

İstikbal Mobilya Kayserispor'a 16'lık Takviye

2 saat önce

özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Zaman zaman A takım kadrosunda antrenmanlara çıktım. Ağabeylerim her zaman destek verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a 16'lık Takviye, System.String[]
özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Zaman zaman A takım kadrosunda antrenmanlara çıktım. Ağabeylerim her zaman destek verdi. Umut Bulut, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz ve Deniz Türüç başta olmak üzere bütün ağabeylerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:00 Kaynak: DHA

Deniz Türüç, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Spor
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