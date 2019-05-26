İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
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- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun açıklaması İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklaması KAYSERİ - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet...
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:10 Kaynak: AA
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu
'nun açıklaması İstikbal Mobilya Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman
'ın açıklaması KAYSERİ - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
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