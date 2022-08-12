Ödünç alınan eserlerin yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle çeşitli mecralarda üretilen yapıtların da yer aldığı sergi, 12 Şubat 2023'e kadar görülebilecek.

Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, yurt içi ve yurt dışından toplam 44 sanatçının 120'ye yakın eserine ev sahipliği yapacak.

Meşher'den yapılan açıklamaya göre, Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos'un karşılıksız aşk hikayesinden hareketle kurgulanan sergi, yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını içeriyor.

İstiklal Caddesi sanat durakları arasında yer alan Meşher'in yeni grup sergisi, "Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" 14 Eylül 'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?' grup sergisi Meşher'de açılacak - Son Dakika

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