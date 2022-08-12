"Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" grup sergisi Meşher'de açılacak - Son Dakika
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"Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" grup sergisi Meşher'de açılacak

12.08.2022 16:52
"Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" grup sergisi Meşher'de açılacak

İstiklal Caddesi sanat durakları arasında yer alan Meşher'in yeni grup sergisi, "Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?

İstiklal Caddesi sanat durakları arasında yer alan Meşher'in yeni grup sergisi, "Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" 14 Eylül'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Meşher'den yapılan açıklamaya göre, Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos'un karşılıksız aşk hikayesinden hareketle kurgulanan sergi, yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını içeriyor.

Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, yurt içi ve yurt dışından toplam 44 sanatçının 120'ye yakın eserine ev sahipliği yapacak.

Ödünç alınan eserlerin yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle çeşitli mecralarda üretilen yapıtların da yer aldığı sergi, 12 Şubat 2023'e kadar görülebilecek.

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Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?' grup sergisi Meşher'de açılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" grup sergisi Meşher'de açılacak - Son Dakika
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