İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.yıl dönümüe Sivrihisar'da da kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.yıl dönümüe Sivrihisar'da da kutlandı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.yıl dönümüe Sivrihisar'da da kutlandı

7 saat önce

İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni Sivrihisar Endüstri Meslek Lisesi'nde hazırlanan programla gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.yıl dönümüe Sivrihisar'da da kutlandı, System.String[]

İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni Sivrihisar Endüstri Meslek Lisesi'nde hazırlanan programla gerçekleştirildi.


İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.yıl dönümünde Sivrihisar'da düzenlenen programa, Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu, protokol, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sivrihisar'da eğitim gören ilk ve orta öğretim öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Düzenlenen törenin ardından öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İstiklal Marşımızın Kabulünün 99.yılında hazırlanan programda "Ülkemizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılı kutlu olsun. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Endüstri Meslek Lisesi, Mehmet Akif Ersoy, Sivrihisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı

Son Dakika Haberleri
23:18 Beyoğlu'nda metruk binanın bir kısmı çöktü
23:18 Ejderha Fırtınası Gazze'de de can aldı
23:17 Otogarlarda tatil yoğunluğu - KASTAMONU/
23:17 Öğrenciler otogarı doldurdu
23:17 Kültür ve Turizm Bakanlığı tam sanatsal faaliyetleri erteledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:21:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99.yıl dönümüe Sivrihisar'da da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]