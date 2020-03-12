İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, İmam Hatip Lisesi öğrencisi Haydar Laçin de Kur'an-ı Kerim okudu.

Vali Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de bu milletin marşının elbette "istiklal" adıyla anılacağını ve "korkma" kelimesi ile başlayan bu destanın yarının ışığı olacağını kaydetti.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sahnelendiği etkinlik, protokol üyelerinin İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül vermesiyle sona erdi.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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