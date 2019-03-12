Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

30 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Mehmet Akif'in Türk milletinin zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle kazıdığını söyledi.

Mesajında, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda yazdığı destanın satırlara dökülmüş hali olduğunu dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'yla ecdadımızın duygu ve düşüncelerini en anlamlı şekilde resmetmiştir. Milletimizin gönül ve ruh dünyasına öylesine çarpıcı, ifadelerle nakşetmiştir ki, İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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