İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılanlarla 95 kilometre kateden köpeği, İnebolulular sahiplendi

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katılanların yanında yer alan sahipsiz köpeği ilçe halkı sahiplendi.

İnebolu ilçesinde 9 Haziran'da düzenlenen törenle başlayan 95 kilometrelik yürüyüş, 12 Haziran'da Kastamonu'da sona erdi.

İnebolu ilçesinden yürüyüşe katılanların peşine takılan sahipsiz bir köpek de katılımcılarla Kastamonu'ya kadar geldi. Yürüyüşün sonunda katılımcılara madalya ve teşekkür belgesi sunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, 4 gün boyunca yürüyen sahipsiz köpeğe de takılması için madalya verdi.

Jandarmanın Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından İnebolu'ya götürülen köpeğe vatandaşlar sahip çıktı. İlçede yapılan veteriner kontrolünde köpeğin hamile olduğu belirlendi.

Yürüyüşe İnebolu'dan katılan Adem Salcıoğlu, AA muhabirine, köpeğin 95 kilometrelik yolda 4 gün boyunca kendilerine eşlik ettiğini söyledi.

Köpeğin çok özel olduğunu kaydeden Salcıoğlu, "Yolda yavaş yürümesinden karnının durumundan şüphelenmiştik. Hamile bir şekilde 4 gün boyunca 95 kilometreyi bizimle yürümesi onun özel bir yüreği olduğunu gösteriyor." dedi.

Köpeğe madalya takıldığını belirten Salcıoğlu, "Yürüyüşte herkese neşe ve motive kaynağı oldu. Hemen herkesin hayranlığını kazandı. Bu duruma İstiklal Yolu'nda 2 gün boyunca bizimle yürüyen Sayın Valimiz de şahitlik etti, bu yürüyüşün anısına ona madalya verdi." diye konuştu.

"Herkesin ilgisini çekiyor"

İneboluluların köpeğe sahip çıktığını dile getiren Salcıoğlu, şunları kaydetti:

"İnebolu halkı olarak ona sahip çıkmak istedik ve sahiplendik. İnebolu halkı onu çok sevdi. Hayatının devamında İnebolulular olarak ona bakacağız. Şu anda veterinerde kalıyor. Doğumdan sonra bir kulübe yapacağız ve bakımını sağlayacağız. Onun bundan sonraki tüm bakım ve kontrollerini İnebolulular yapacak. Gezdirirken, sokağa çıktığında herkesin ilgisini çekiyor, seviyorlar. Daha önce ilçede, sokakta görülmüş bir köpek değil, sahipli olduğuna dair de bir bilgi çıkmadı. Sıradan bir sokak köpeğine de benzemiyor. Artık İneboluluların."

İnebolu'da veterinerlik yapan Muhammet Coduroğlu ise muayeneye için getirilen köpeğin bakımlarını yaptıklarını belirterek, hamile olduğunu tespit ettikleri köpeğin bu durumda katettiği yola dikkati çekti.

Yürüyüşe katılan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal da çok duygulandıklarını dile getirerek, "İstikbale giden yolda Türkiye genelinden yüzlerce kişi yürüyüşe katılım sağladı. Bu yürüyüşte bir sokak köpeğinin de bize eşlik etmesi çok farklı bir duyguydu." ifadelerini kullandı.