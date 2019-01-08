İstinat Duvarı Çökünce Park Halindeki Araç Bahçeye Uçtu
27 dakika önce
Kahramanmaraş'ta bir evin kenarında park halinde bulunan otomobil, aşırı yağışlar nedeniyle duvarı çöken bahçeye uçtu.
Kahramanmaraş
'ta bir evin kenarında park halinde bulunan otomobil, aşırı yağışlar nedeniyle duvarı çöken bahçeye uçtu. Dulkadiroğlu
ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde aşırı yağmur sonrası müstakil bir evin bahçe duvarı aniden çöktü. O sırada evin kenarında park halindeki 06 BB 4797 plakalı otomobil de evin bahçesine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bahçeye düşen araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Bahçe istinat duvarı çöken evin ikinci katında oturan Ali Yahşi, "Ben bahçede 10 dakika önce odun kırdım. Hatta duvarın dibinde poşet aradım ama bulamadım. Eve poşet almaya çıkmıştım, biraz sobanın yanında ısınayım dedim. O sırada şiddetli bir gürültü duydum. Eşim duvarın uçtuğunu söyledi ve bu manzara ile karşılaştık" diye konuştu.
Evin alt katında oturan Mustafa Güler ise evinde oturduğu sırada şiddetli bir gürültü duyarak dışarıya çıktığını söyledi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:57 Kaynak: İHA
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