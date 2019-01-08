Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Çökünce Park Halindeki Araç Bahçeye Uçtu

İstinat Duvarı Çökünce Park Halindeki Araç Bahçeye Uçtu

27 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir evin kenarında park halinde bulunan otomobil, aşırı yağışlar nedeniyle duvarı çöken bahçeye uçtu.

İstinat Duvarı Çökünce Park Halindeki Araç Bahçeye Uçtu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir evin kenarında park halinde bulunan otomobil, aşırı yağışlar nedeniyle duvarı çöken bahçeye uçtu.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde aşırı yağmur sonrası müstakil bir evin bahçe duvarı aniden çöktü. O sırada evin kenarında park halindeki 06 BB 4797 plakalı otomobil de evin bahçesine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bahçeye düşen araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Bahçe istinat duvarı çöken evin ikinci katında oturan Ali Yahşi, "Ben bahçede 10 dakika önce odun kırdım. Hatta duvarın dibinde poşet aradım ama bulamadım. Eve poşet almaya çıkmıştım, biraz sobanın yanında ısınayım dedim. O sırada şiddetli bir gürültü duydum. Eşim duvarın uçtuğunu söyledi ve bu manzara ile karşılaştık" diye konuştu.

Evin alt katında oturan Mustafa Güler ise evinde oturduğu sırada şiddetli bir gürültü duyarak dışarıya çıktığını söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Bahçe, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı Alkollü Sürücü, 5 Parçaya Ayrılan Araçtan Yara Almadan Kurtuldu

Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detaylar Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:24:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Çökünce Park Halindeki Araç Bahçeye Uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]