Son Dakika Haberleri: İstinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı: 1 yaralı
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İstinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı: 1 yaralı

47 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde istinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı.

İstinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde istinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Olay, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir elektrik dağıtım şirketine ait 34 JE 7882 plakalı cip'in sürücüsü site bahçesine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçenin istinat duvarından düşen cip, duvarda asılı kaldı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Camili, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
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