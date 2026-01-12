Istranca Ormanları Karnaval Gibi Beyaza Büründü

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Istranca Ormanları, dronla görüntülendi.
Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan ve meşe ile çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları, kar yağışının ardından kış manzaraları sundu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Mahyatepe mevkisinde, ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.
Bazı vatandaşlar, kar yağışını fırsat bilerek bölgede kar topu oynadı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
