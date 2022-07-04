Kaynak: DailyMotion.com

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsveç Başbakanı Andersson, Erdoğan'ın '73 terörist iade edilecek' açıklamasını yalanlamadı - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.