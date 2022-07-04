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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İsveç Başbakanı Andersson, Erdoğan'ın '73 terörist iade edilecek' açıklamasını yalanlamadı - Son Dakika
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