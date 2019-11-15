Son Dakika Haberleri: İsveç'te Başbakanlık binasından 6 silah ve 300 kurşun çalındı
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İsveç'te Başbakanlık binasından 6 silah ve 300 kurşun çalındı

7 saat önce

İsveç'te Başbakanlık binasından 6 silah ve 300 kurşun çalındı

İsveç'te Başbakanlık binasından 6 silah ve 300 kurşun çalındı, System.String[]

İsveç'te başbakanlık ofisinin bulunduğu binadan 6 Glock-17 tipi tabanca ve 300 kurşun çalındı. Silahlar İsveç Kraliyet Sarayı'nın hemen yanındaki Rosenbad binasında bir kabinde tutuluyordu.


Yetkililer, terör ya da herhangi bir güvenlik endişesinin yaşandığı durumda söz konusu silahların güvenlik güçlerine verilmek için binada tutulduğunu söyledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:01 
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