İsveç'te Başbakanlık binasından 6 silah ve 300 kurşun çalındı

İsveç'te başbakanlık ofisinin bulunduğu binadan 6 Glock-17 tipi tabanca ve 300 kurşun çalındı. Silahlar İsveç Kraliyet Sarayı'nın hemen yanındaki Rosenbad binasında bir kabinde tutuluyordu.



Yetkililer, terör ya da herhangi bir güvenlik endişesinin yaşandığı durumda söz konusu silahların güvenlik güçlerine verilmek için binada tutulduğunu söyledi.