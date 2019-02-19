İsviçre'de Çığ Felaketi
1 saat önce
İsviçre Alpleri'nde bir kayak merkezinde çığ düştüğü, birçok kişinin kar altında kaldığı belirtildi.
İsviçre
Alpleri'nde bir kayak merkezinde çığ düştüğü, birçok kişinin kar altında kaldığı belirtildi. İsviçre'de polis tarafından yapılan açıklamada, Crans- Montana
'da Plaine-Morte adlı kayak pistinde çığ düştüğü bildirildi. Çığ düşmesi sonucu birçok kişinin kar altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri aradığı belirtildi. Yerel kaynaklar ise, 12 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Olay yerine 2 kurtarma helikopteri ile arama kurtarma köpeklerinin gönderildiği belirtildi. İsviçre'de yaklaşık 1 haftadır etkili olan sıcak hava nedeniyle Alp Dağları'ndaki karların eridiği için çığ düşmesinin meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:56 Kaynak: İHA
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