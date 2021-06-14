Üye Girişi
İsviçre'de iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin oylandığı referandumdan 'hayır' oyu çıktı - Son Dakika
BBC

İsviçre'de iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin oylandığı referandumdan 'hayır' oyu çıktı

14.06.2021 10:02
İsviçre'de iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin oylandığı referandumdan 'hayır' oyu çıktı, System.String[]

İsviçre'de Pazar günü sentetik zirai ilaçların kullanımının yasaklanması, benzinden ve havayolu biletlerinden ekstra vergi alınması gibi bazı önlemler üzerine bir referandum yapıldı.

İsviçre'de Pazar günü sentetik zirai ilaçların kullanımının yasaklanması, benzinden ve havayolu biletlerinden ekstra vergi alınması gibi bazı önlemler üzerine bir referandum yapıldı. Referandumdan küçük bir farkla 'hayır' çıktı.

Referandumda oylanan bu maddeler, Paris Anlaşması'na uyum sağlamak için alınacak önlemlerin bir kısmını kapsıyordu.

Covid-19 salgınından ekonomisi olumsuz etkilenen ülkede seçmenlerin, bu kuralların uygulanması halinde daha büyük bir etki oluşmasından çekindiği tahmin ediliyor.

Referandumda oylanan maddelere karşı çıkanlar, ülkenin dünyadaki karbon salınımının sadece yüzde 0,1'inden sorumlu olduğunu, bu kuralların çevreye büyük bir etki yapmayacağını savunuyordu.

Referandumda yüzde 51 'hayır' derken yüzde 49 'evet' oyu çıktı.

İsviçre hükümeti sera gazı salınımını 2030 yılında, 1990 seviyesinin yarısına indirmeyi hedefliyor.

'Büyük bir şok'

Analiz - Imogen Foulkes, BBC News, Bern muhabiri

Karbon salınımını kısıtlamayı hedefleyen oylamada hayır çıkması büyük bir şok yarattı. Hükümetin hedefi hidrokarbon yakıtlara ekstra vergi getirerek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sera gazını 2030 itibariyle 1990 seviyesinin yarısına indirmekti. Seçmenlerin 'hayır' tercihi, Paris Anlaşması'na uyma planını da tamamen saf dışı bırakmış oldu. Sonuçlar, çevreciler için de büyük bir yıkım oldu.

Bazı uzmanlara göre çevreci politikalarıyla övünen İsviçrelilerin, Covd-19'un etkilerinden yeni yeni kurtulurken ekonomik risk almaktan çekinmesi sebebiyle bu sonuç alındı.

Şimdi hükümet yeniden bir taslak oluşturmalı.

Sentetik zirai ilaçların kullanımının yasaklanması ve sadece kimyasal madde kullanmayan çiftçilere devlet desteği verilmesi maddeleri de yüzde 61 'hayır' oyu aldı.

Yasağı destekleyenler sudaki zirai ilaç seviyelerinin kaygı verici seviyelere ulaştığını savunurken, bitkilere, hayvanlara ve toprak altı canlılara verilen zararı işaret ediyor.

Çiftçiler ise olası bir yasak durumunda işlerinden olabilecekleri konusunda insanları uyarıyor.

İsviçreli çiftçiler, hali hazırda Avrupa'daki en katı kurallara uymak zorunda olduklarını söylüyor. BBC Bern muhabiri Imogen Foulkes'in aktardığına göre, son 20 yılda gelirlerinin düştüğünü gören çiftçiler, referanduma gidilmesine de bir hayli öfkeliydi.

Covid-19 finansmanı ve terörle mücadele kanunu da oylandı

Pazar günkü referandumda terörle mücadele mevzuatı ve acil Covid-19 finansmanı için de oy kullanıldı. Oylamada polise terörle mücadelede daha fazla yetkiler veren maddeyle Covid-19'dan etkilenen iş yerlerine daha fazla devlet yardımı yapılması maddesi için 'evet' oyu çıktı.

İsviçre'deki doğrudan demokrasi sistemi verilecek tüm büyük kararların seçimlerle verilmesi anlamına geliyor.

100 bin kişinin imza toplamasıyla birlikte ülke çapında bir referandum düzenlenebiliyor.

İsviçre'de iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin oylandığı referandumdan 'hayır' oyu çıktı

Referandum, İsviçre, Vergi, Pazar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsviçre'de iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin oylandığı referandumdan 'hayır' oyu çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum 11:36 Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı 11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor 11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak 11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı 10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın 10:33 Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 09:58 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı 09:48 Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı

Son Dakika Haberleri
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordiyon düğümü kesilmeli
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
10:59 Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
10:49 Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordiyon düğümü kesilmeli Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordiyon düğümü kesilmeli         
11:36
EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek         
11:28
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı         
11:11
Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi         
10:56
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi         
10:17
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek         
09:26
Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz         
08:43
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 11:41:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsviçre'de iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin oylandığı referandumdan 'hayır' oyu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement