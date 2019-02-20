Son Dakika Haberleri: İsviçre'deki Çığ Faciasında Arama Çalışmalarına Son Verildi

İsviçre'deki Çığ Faciasında Arama Çalışmalarına Son Verildi

1 saat önce

İsviçre Alpleri'nde dün meydana gelen çığ faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildiği, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

İsviçre'deki Çığ Faciasında Arama Çalışmalarına Son Verildi, System.String[]
İsviçre Alpleri'nde dün meydana gelen çığ faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildiği, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Crans- Montana kentinde Plaine-Morte adlı kayak pistinde dün yerel saatle 14.15'te çığ düştü. Facianın ardından polis ekipleri, 8 helikopter ve 8 köpeğin katıldığı arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Valais kantonu polisi tarafından yapılan açıklamada, biri ağır 4 kişiye yaralı olarak ulaşıldığı arama kurtarma çalışmalarının bu sabah sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, gerekli görülürse arama çalışmalarının yeniden başlatılabileceği ve can kaybı yaşandığına ilişkin herhangi bir işaret tespit edilmediği ifade edildi.

Yerel kaynaklar, dün yaşanan çığ felaketinin ardından 10-12 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşmıştı. - CENEVRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Montana, İsviçre, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Florent Malouda, Zürih'in Hücum Antrenörü Oldu! İsviçre Alpleri'nde Bulunan Kayak Merkezinde Çığ Düştü! Çok Sayıda Kişi Kar Altında Kaldı

Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:25:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsviçre'deki Çığ Faciasında Arama Çalışmalarına Son Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]