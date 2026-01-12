İsviçre'den İran Protestolarına Endişeli Mesaj

İsviçre, İran'daki protestolarla ilgili tutuklama ve ölümleri büyük endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'daki olaylara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İran'daki protestolarla bağlantılı olarak yaşanan çok sayıda tutuklama ve ölüm olaylarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı. İran yetkililerine, "göstericilere yönelik şiddete son vermenin yanı sıra tüm protestocuların insan haklarını ve temel özgürlüklerini garanti altına alma" çağrısı yapıldı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.