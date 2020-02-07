İsviçre homofobiyi suç kapsamına alan kanun için referanduma gidiyor

İsviçre, eşcinsellik düşmanlığı anlamına gelen homofobinin suç kapsamına alınıp alınmaması için pazar günü referanduma gidiyor.



Referandumdan çıkan sonuca göre ülkedeki din ve etnik köken tabanlı ayrımcılık karşıtı kanunlar insanların cinsel tercihine yönelik nefret söylemi ve ayrımcı tutumları da kapsayacak şekilde genişletilebilecek.