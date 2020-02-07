İsviçre homofobiyi suç kapsamına alan kanun için referanduma gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsviçre homofobiyi suç kapsamına alan kanun için referanduma gidiyor - Son Dakika Dünya

İsviçre homofobiyi suç kapsamına alan kanun için referanduma gidiyor

6 saat önce

Referandumdan çıkan sonuca göre ülkedeki din ve etnik köken tabanlı ayrımcılık karşıtı kanunlar insanların cinsel tercihine yönelik nefret söylemi ve ayrımcı tutumları da kapsayacak şekilde genişletilebilecek

İsviçre homofobiyi suç kapsamına alan kanun için referanduma gidiyor, System.String[]

İsviçre, eşcinsellik düşmanlığı anlamına gelen homofobinin suç kapsamına alınıp alınmaması için pazar günü referanduma gidiyor.


Referandumdan çıkan sonuca göre ülkedeki din ve etnik köken tabanlı ayrımcılık karşıtı kanunlar insanların cinsel tercihine yönelik nefret söylemi ve ayrımcı tutumları da kapsayacak şekilde genişletilebilecek.

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İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:41 
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