İsviçre kantonundan ucuz İtalyan işçilere önlem: Asgari ücret 3 bin 250 dolara yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsviçre kantonundan ucuz İtalyan işçilere önlem: Asgari ücret 3 bin 250 dolara yükseldi - Son Dakika Dünya

İsviçre kantonundan ucuz İtalyan işçilere önlem: Asgari ücret 3 bin 250 dolara yükseldi

6 saat önce

İsviçre'nin Ticino kantonu meclisi, sınır komşusu İtalyandan gelen ucuz işçilere önlem olarak bir asgari ücreti arttıran bir yasayı onayladı. Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek yasa ile saatlik en düşük ücret 20,25 (yaklaşık 120 TL) ve en düşük maaş ise 3 bin 200 İsviçre frangı (19 bin TL) olacak

İsviçre kantonundan ucuz İtalyan işçilere önlem: Asgari ücret 3 bin 250 dolara yükseldi, System.String[]

İsviçre'nin Ticino kantonu meclisi, sınır komşusu İtalyandan gelen ucuz işçilere önlem olarak bir asgari ücreti arttıran bir yasayı onayladı.


İsviçre'nin İtalyanca konuşulan kantonu, iş için her gün sınırı geçerek İsviçre'ye gelen ve yerel halktan daha ucuz iş gücü sunan İtalyanlara karşı kendi vatandaşlarını korumak için asgari ücrette arttırıma gitti. Yeni yasayla en düşük ücret saatlik 20,25 (yaklaşık 120 TL), en düşük aylık ücret ise 3 bin 200 İsviçre frangına (yaklaşık 19 bin TL) yükseltildi.

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İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:03 
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