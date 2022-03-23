İsviçre, Ukrayna'dan gelen mültecilere özel statü verecek - Son Dakika
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İsviçre, Ukrayna'dan gelen mültecilere özel statü verecek

23.03.2022 15:30
İsviçre, Ukrayna'dan gelen mültecilere özel statü verecek

İsviçre hükümeti, Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkesini terk ederek ülkeye sığınan Ukraynalılara özel statü verileceğini duyurdu.

İsviçre hükümeti, Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkesini terk ederek ülkeye sığınan Ukraynalılara özel statü verileceğini duyurdu.

Swissinfo.ch sitesinde yer alan haberde, şimdiye kadar Ukrayna'dan 11 binin üzerinde savaş mağdurunun İsviçre'ye sığınma başvurusu yaptığı bilgisi verilerek, federal hükümetin kısa vadede 60 bin civarında mülteciyi daha alabileceği belirtildi.

Bu yılın sonuna kadar Ukrayna'dan sığınma taleplerinin 300 bine ulaşabileceği ve federal hükümetin, kanton idarelerine daha fazla sığınma başvurusuna hazırlık yapma talimatı verdiği kaydedildi.

11 Mart'taki bakanlar kurulu toplantısında, Ukrayna'da savaştan kaçarak ülkeye sığınanlara "S statüsü" adlı özel oturum izni verilmesi kararının onaylandığı bildirildi.

Yabancı uyruklulara da statü verilecek

Özel statünün, savaş nedeniyle ülkelerini terk eden Ukrayna vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna'da oturum izni olup savaştan kaçan yabancı uyruklulara da sağlanacağı ifade edildi.

Statüyü alan kişilere kalacak yer, tıbbi yardım, eğitim yardımı, çalışma imkanı ve aylık 1500 İsviçre frangı nakit yardımı yapılacağı kaydedildi.

İlk kez Ukraynalılara uygulanacak

İsviçre'de S statüsü, 1991-2001'de Balkanlar'da yaşanan Yugoslav savaşları sırasında ülkeye sığınmak isteyen sivillerin kabulünü kolaylaştırmak için 1999'da devreye sokuldu.

Yasalaşmasından kısa süre sonra savaş sonlandığı için S statüsü şimdiye kadar İsviçre'de pratiğe geçmedi.

Bu sebeple özel statü ilk kez Ukrayna'dan ülkeye sığınanlar için uygulanacak.

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Ukrayna, İsviçre, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre, Ukrayna'dan gelen mültecilere özel statü verecek - Son Dakika


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