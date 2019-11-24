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İtalya'da aşırı yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
6 saat önce
İtalya'nın Savona kenti yakınlarında aşırı yağışlar bir viyadüğün kısmi olarak çökmesine neden oldu.
İtalya'nın Savona kenti yakınlarında aşırı yağışlar bir viyadüğün kısmi olarak çökmesine neden oldu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:03
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