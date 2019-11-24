Son Dakika Haberleri: İtalya'da aşırı yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
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İtalya'da aşırı yağışlar nedeniyle viyadük çöktü

6 saat önce

İtalya'nın Savona kenti yakınlarında aşırı yağışlar bir viyadüğün kısmi olarak çökmesine neden oldu.

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İtalya'nın Savona kenti yakınlarında aşırı yağışlar bir viyadüğün kısmi olarak çökmesine neden oldu.View on euronews

İtalya'da aşırı yağışlar nedeniyle viyadük çöktü

Savona, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:03 
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