Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı

İtalya'nın Torino kentinde partnerinden şiddet gören Angela, pizza siparişi verme bahanesiyle polisi aradı. Kadına 'nereyi aradığının farkında olup olmadığını' soran polis, durumu anlayınca yaklaşık 3 dakika içinde eve giderek, ismi Raul olarak açıklanan 31 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı. Kadının benzer bir olayı daha önce haberlerde gördüğü öğrenildi.

İtalyan basınına göre, geçmişte de sevgilisine hakaret ve tehditlerde bulunan Raul, bu kez televizyonun çalışmadığı bahanesiyle ilk kez fiziksel şiddet de uyguladı. Hem kendi hem de oğlunun hayatı için tehdit altında olduğunu hisseden Angela, pizza siparişi bahanesiyle polisi aradı.

PİZZA SİPARİŞİ HAYATINI KURTARDI

Angela ve oğlunu döven, televizyonu parçalayan Raul daha sonra kanepeye uzandığında, Angela oğlu için pizza sipariş edeceğini söyleyerek telefonu aldı. Acil durum hattını arayan Angela, titreyen bir sesle pizza sipariş vermek istediğini söyleyince telefon operatörü olarak görev yapan polis memuru durumdan şüphelendi.

"NEREYİ ARADIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ?"

Polis memuru Vincenzo Maria Tripodi, Angela'ya ilk olarak "Nereyi aradığınızın farkında mısınız?" diye sordu.

Angela'nın olumlu yanıt vermesinin ardından devriye gezen meslektaşlarını adrese yönlendirdi.

Polisler eve gidene kadar kadını güvende tutmaya çalışan polis memuru Tripodi, kadına mümkünse evden uzaklaşmasını söyledi; ancak Angela ağlamaklı bir sesle "Yapamam" diye yanıt verdi. Polis memuru bunun üzerine kadına sakin olmasını söyleyerek "Tamam, geliyoruz" dedi.

2 dakika 50 saniye sonra polis memurları, Angela'nın "pizza siparişi" için verdiği adrese gitti.

Kapıyı açan Raul, gözaltına alındı.

TELEFONDA DARBE VE ÇIĞLIK SESİ

Corriere della Sera gazetesine konuşan polis memuru Vincenzo Maria Tripodi,Angela'yla telefonda konuşurken bir darbe sesi ve çığlık duyduğunu, ardından bağlantının kesildiğini anlattı. Tripodi, normalde yardıma ihtiyacı olanları geri aradıklarını, ancak bu vakada zanlıyı kuşkulandırmamak için aramamaya karar verdiğini söyledi.

6 aydır bu görevde olan 27 yaşındaki polis memuru, "Ben ihtiyacı olanları savunmak istediğim için polis oldum" diye konuştu.

'GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ARADIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ?' PROTOKOLÜ

İtalya'da ortak acil yardım hattı 112'yi arayanlar, sıra dışı bir talepte bulunursa protokol gereği ilk olarak 'Güvenlik güçlerini aradığınızın farkında mısınız?' sorusu yöneltiliyor.

Bu soruya 'Evet' yanıtı gelirse devriye birimleri adrese yönlendiriliyor.

DAHA ÖNCE BİR HABERDE GÖRMÜŞ

Corriere della Sera, Torino'daki olayda Angela'nın daha önce internette bir "pizza siparişiyle polis çağırma" haberi görmüş olması sayesinde kurtarıldığını yazdı.