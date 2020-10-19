İtalya'da son 24 saatte 9 bin 338 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 9 bin 338 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 423 bin 578'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 9 bin 338 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 73 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 423 bin 578'e, toplam can kaybı ise 36 bin 616'ya ulaştı. Ülkede 252 bin 959 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.