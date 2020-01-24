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İtalya'da Tunuslu aileye 'Siz uyuşturucu mu satıyorsunuz' diye soran Salvini'ye tepki
6 saat önce
İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin Tunuslu bir ailenin apartman zilini çalarak "Siz burada uyuşturucu mu satıyorsunuz" diye sorması büyük tepki çekti.
Sosyal medyada Salvini'ye "faşist "benzetmesi yapılırken Tunuslu ailenin İtalyan siyasiyi mahkemeye vereceği belirtildi
İtalya'nın Bolonya şehrinde aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin Tunuslu bir ailenin apartman zilini çalarak "Siz burada uyuşturucu mu satıyorsunuz" diye sorması büyük tepki çekti.
Sosyal medyada birçok İtalyan Salvini'ye "faşist "benzetmesi yaparken söz konusu Tunuslu ailenin aşırı sağcı siyasi karşısında yasal yollara başvuracağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:39
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