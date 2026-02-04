İtalya'dan Olimpiyatlarda ICE Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İtalya'dan Olimpiyatlarda ICE Açıklaması

04.02.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ICE ekiplerinin polis gibi görev yapmayacağını duyurdu.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, ülkesinin 6 Şubat'ta ev sahipliği yapmaya başlayacağı Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin sahada polis gibi operasyonel faaliyetlerinin olmayacağını söyledi.

ABD'deki uygulamalarıyla son dönemde kamuoyunun gündeminde olan ICE ekiplerinin, 6 Şubat'ta başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında İtalya'da görev yapacağı haberleri ve buna ilişkin açıklamalar, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin genel kurulunda ele alındı.

Bakan Piantedosi, ülkede bir süredir tartışılan ICE ekiplerinin, Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda görev yapması konusuna açıklık getirerek, şunları kaydetti:

"ICE ile bağlantılı personelin varlığı, bazılarınca iddia edildiği gibi ulusal egemenliğimizin ani ve tek taraflı bir girişim değildir. Bu durum, İtalya'nın anayasa hükümlerine ve Parlamento'nun yetkilerine tam saygı içinde üstlendiği, hukuken bağlayıcı bir uluslararası mutabakata uyulmasından ibarettir."

Günlerdir dolaşan yanlış anlamaları açıklığa kavuşturma fırsatı bulduğu için memnun olduğunu dile getiren Piantedosi, olimpiyatlarda ICE'ın soruşturma birimi olan İç Güvenlik Soruşturma Biriminden (HSI) soruşturmacıların görev yapacağını, İtalyan makamlarının bu ekiple geçmişten gelen bir işbirliği olduğunu kaydetti.

"ICE, ulusal topraklarımızda polis gibi operasyonel faaliyetler yürütmemektedir ve asla da yürütemeyecektir. Güvenlik ve kamu düzeni yalnızca kendi emniyet güçlerimiz tarafından sağlanmaktadır." diyen Piantedosi, ICE personelinin, Milano-Cortina Oyunları süresince yalnızca analiz faaliyetleri ve İtalyan makamlarıyla bilgi alışverişiyle meşgul olacağını vurguladı.

Piantedosi, "Ulusal topraklarımızda, ABD medyasında görülenlere benzer hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla son günlerdeki tartışmayı besleyen endişe tamamen asılsızdır. Bu bilgilendirme sayesinde bunu kesin biçimde ortadan kaldırabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılında NATO müttefiki olmayan bir ülkeden, Rusya'dan askeri yardım alındığını da hatırlatan Piantedosi, Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.

Sol muhalefetten sağ iktidara "ICE" eleştirisi

Piantedosi'nin konuşmasının ardından sağ koalisyon iktidarını oluşturan çoğunluk partilerinin temsilcileri, bakana ve hükümete destek verirken, muhalefetteki sol partiler ise hem ICE'ın görev yapacak olmasını hem de bakan ve hükümet kanadından bu sürede ICE'a ilişkin yapılan çelişkili açıklamaları eleştirdi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'den (PD) milletvekili Chiara Braga, "İtalyan hükümeti, İtalya'daki ICE ajanlarının varlığından endişe duymalıydı. Böyle bir kurumun İtalyan topraklarında faaliyet göstermesi kabul edilemez." dedi.

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Alfonso Colucci, "ICE'ın varlığı, Milano'ya yakışmıyor. ICE'ı İtalya'da ağırlayarak, kamu düzeninin acımasız şiddete dayalı bir yönetim modelini meşrulaştırıyorsunuz. Siz, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın modelini ve onun çetelerini dünyanın gözünde meşrulaştırıyorsunuz. Trump'a yönelik bu köleliğinizin sınırı nerede?" diye konuştu.

Muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) milletvekilleri de Piantedosi'nin yaptığı bilgilendirme sırasında "ICE dışarı" anlamına gelen "ICE out" rozetleri taktı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Güvenlik, Milano, İtalya, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'dan Olimpiyatlarda ICE Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:50:01. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya'dan Olimpiyatlarda ICE Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.