İtalya Gazze Barış Kurulu'na İmza Atmadı - Son Dakika
Dünya

İtalya Gazze Barış Kurulu'na İmza Atmadı

22.01.2026 10:10
Başbakan Meloni, tüzüğün İtalyan Anayasası ile uyumsuz olduğunu belirterek imza atmadıklarını açıkladı.

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğündeki Gazze Barış Kurulu tüzüğünün anayasalarıyla örtüşmemesi nedeniyle bugünkü törende imza atamayacaklarını bildirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, devlet televizyonunda katıldığı bir programda, ABD Başkanı Donald Trump'tan aldıkları Barış Kurulu'na katılma daveti ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İtalya'nın Orta Doğu barış planının uygulanması ve iki devletli çözümün inşasında kritik bir rol oynayabileceğini vurgulayan Meloni, Roma yönetiminin girişime dahil olma konusunda istekli ve hazır olduğunu dile getirdi. Meloni, İtalya veya Avrupa'nın böyle bir mekanizmanın dışında kalmasının stratejik açıdan mantıklı bir tercih olmayacağını ifade etti.

Buna karşın, kurul tüzüğünde yapılan incelemeler sonucunda bazı unsurların İtalyan Anayasası ile uyumsuz olduğunun tespit edildiğini aktaran Meloni, bu hukuki pürüzler nedeniyle bugün için öngörülen imza törenine katılamayacaklarını belirtti. Meloni, niyetlerinin baki olduğunu ancak gerekli çalışmaların tamamlanması için zamana ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Sorunun kaynağı olarak Anayasa'nın 11'inci maddesini işaret eden Meloni, bu maddenin egemenlik haklarının devrine ancak devletlerarası eşit şartlar altında izin verdiğini hatırlatarak, Barış Kurulu tüzüğünün mevcut halinin bu ilkeyle çelişebileceği uyarısında bulundu. Meloni ayrıca, söz konusu kurulun Birleşmiş Milletler'in (BM) yerini alacağına dair kamuoyuna yansıyan endişelere katılmadığını, yapının BM kararları zemininde oluşturulduğunu savundu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, İtalya, Gazze, Dünya

