Son Dakika Haberleri: İtalya: Mario Balotelli ırkçı tezahürat sonrası sahadan ayrılmak istedi
Son Dakika Spor İtalya: Mario Balotelli ırkçı tezahürat sonrası sahadan ayrılmak istedi

İtalya: Mario Balotelli ırkçı tezahürat sonrası sahadan ayrılmak istedi

6 saat önce

İtalyan Brescia futbol takımının forvet oyuncusu Mario Balotelli kendisine yönelik ırkçı tezahüratlar sonrası sahayı terk etmek istemesi ülkede gündem oldu. Takım arkadaşları Balotelli'yi zor ikna etti.

İtalya: Mario Balotelli ırkçı tezahürat sonrası sahadan ayrılmak istedi, System.String[]

İtalyan Brescia futbol takımının forvet oyuncusu Mario Balotelli kendisine yönelik ırkçı tezahüratlar sonrası sahayı terk etmek istemesi ülkede gündem oldu.


Hellas Verona takımı taraftarlarının pazar günü oynanan maç sırasında maymun sesleri çıkararak kendisine ırkçı tavır sergilemeleri karşısında öfkelenen Balotelli kızgınlığını taraftarlara doğru sert şekilde topa vurarak gösterdi.

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Mario Balotelli, Futbol, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28 
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