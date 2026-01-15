İtalya ve Umman: Barış İçin İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
İtalya ve Umman: Barış İçin İşbirliği Vurgusu

15.01.2026 00:21
İtalya ve Umman, çatışmaların barışçıl çözümüne destek taahhüdünü yineledi, stratejik ortaklık geliştirecek.

İtalya ve Umman, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabalara destek vermeyi sürdüreceklerini bir kez daha vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi ziyaret çerçevesinde gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

İki liderin görüşmesinin ardından ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

İtalya Başbakanlığının paylaştığı açıklamada, "Taraflar, ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, uluslararası hukuk ilkelerine uygun şekilde güvenlik ve istikrarı sağlamayı ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeyi amaçlayan çabalara destek verme taahhütlerini yinelediler." ifadesi kullanıldı.

Ortak açıklamada iki liderin, karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ve işbirliği alanlarının genişletilmesini görüştükleri vurgulanarak, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesine yönelik taahhütlerin teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, imzalanan mutabakat muhtıraları ve anlaşmaların uygulanmasını takip etmek ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğini teşvik etmek amacıyla bir eylem planı (2026-2030) üzerinde çalışma konusunda anlaşıldığı bildirildi.

Umman'daki temaslarının ardından Meloni, yarın Japonya'ya geçecek.

Meloni, burada İtalya ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 160. yıl dönümü etkinliklerine katılacak ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek.

Başbakan Meloni, 18-19 Ocak'ta ise Güney Kore'de temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, İtalya, Güncel, Son Dakika




