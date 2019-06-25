Son Dakika Haberleri: İtalyan 'kokain kralı' Rocco Morabito Uruguay'da cezaevinden kaçtı
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İtalyan 'kokain kralı' Rocco Morabito Uruguay'da cezaevinden kaçtı

24 dakika önce

İtalya'nın en büyük mafya yapılanması ‘Ndrangheta liderlerinden Rocco Morabito, Uruguay'daki cezaevinin çatısından kaçtı.

İtalyan 'kokain kralı' Rocco Morabito Uruguay'da cezaevinden kaçtı, System.String[]
Uruguay'da 2017 yılından beri cezaevinde olan İtalyan mafya lideri Rocco Morabito, İtalya'ya teslim edilmeyi beklerken hapishaneden kaçtı. Morabito, 'Ndrangheta' adlı çetenin lideri olmakla suçlanıyor.

Uruguay İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Morabito ve diğer üç mahkumun Ulusal Rehabilitasyon Merkezi olarak da bilinen Carcel Merkez Cezaevi'nin çatısından kaçtığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:38 
İtalya, Uruguay, Dünya
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