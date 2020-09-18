İtalyan La Stampa gazetesi: İtalya'ya şantaj, Mazara del Vallo'lu balıkçılar Hafter'in rehineleri - Son Dakika

İtalyan La Stampa gazetesi, ay başında Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi açıklarında alıkonan İtalyan balıkçıların serbest kalması için Hafter'in İtalya'da tutuklu 4 Libyalının serbest kalmasını istemiş olabileceğini yazdı.

Gazetede, "İtalya'ya şantaj, Mazara del Vallo'lu balıkçılar Hafter'in rehineleri" başlığıyla ilk sayfadan verilen haberde, ay başında Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından Bingazi kenti açıklarında alıkonulan iki balıkçı teknesindeki 16 balıkçının durumuna değinildi.

Haberde, İtalyan balıkçıların daha önce de Libya açıklarında alıkonulduğu hadiselerin yaşandığı ve bunların bugüne kadar birkaç saat ya da birkaç gün içinde çözüldüğü belirtilirken, bu seferki durumun 2 haftayı aşkındır sürdüğü kaydedildi.

Haberde, İtalyan balıkçıların serbest kalması için kritik olan konunun ise Bingazi'nin, İtalya'da 2015'ten beri insan kaçakçılığından tutuklu bulunan 4 Libyalının serbest bırakılmasını istemiş olabileceği ifade edildi.

Gazetenin haberinde, İtalyan balıkçıların bir nevi "mahkum değişimi"nde kullanılmak istenilmesinden çekinildiği aktarıldı.

Gazeteye konuşan Tobruk Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Yusuf Al-Agouri ise balıkçıların Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinde avlanırken durdurulduklarını ve bu nedenle mahkemeye çıkacaklarını söyledi.

Söz konusu balıkçıların serbest bırakılması için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun hafta ortasında darbeci general Hafter üzerinde etkisi olan Rus ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu konuyu da gündeme getirdiği haberde yer aldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı 10 kişilik mürettebatı ile "Antartide" ve 6 kişilik mürettebatıyla "Medinea" isimli iki İtalyan balıkçı teknesine ay başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Tekneler, darbeci general Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi'ye çekilmişti.