Son Dakika Haberleri: İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı
Son Dakika Dünya İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı - Son Dakika Dünya

İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı

6 saat önce

İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı.

">

İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı. Lampedusa açıklarında göçmenlerin bulunduğu bir teknenin batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi denizde mahsur kaldıView on euronews

İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı

Lampedusa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti
Rusya'dan terör örgütü YPG'ye "Esed'e katılın" çağrısı İran'daki benzin zammı protestolarında ölü sayısı 143'e yükseldi İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:48:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]