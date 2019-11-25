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İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı
6 saat önce
İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı.
İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı. Lampedusa açıklarında göçmenlerin bulunduğu bir teknenin batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi denizde mahsur kaldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:33
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